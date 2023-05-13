Аблая Мырзахметова заключили под стражу на два месяца

Суд Астаны назначил Аблаю Мырзахметову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, сообщает Zakon.kz.

Мера пресечения в виде содержания под стражей датируется 12 мая.

"Специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Мырзахметова А.И. сроком на два месяца", – говорится в сообщении столичного суда.

10 мая Антикоррупционной службой задержан экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов.

По информации официального представителя Антикоррупционной службы Армана Тлеукенова, он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника.

