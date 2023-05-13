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Законодательство РК

Около 2,7 тыс. казахстанцев обратились в Конституционный суд с начала года

Конституционный суд Фото: akorda.kz
По данным Конституционного суда Казахстана, с начала года к ним поступило около 2,7 тыс. обращений, сообщает Zakon.kz.

Это более 500 граждан ежемесячно, которые обращаются в разными проблемами.

Так, например, в январе поступило 826 обращений, в феврале — 680, в марте — 536, за апрель — 568 обращений.

42% из них – о несогласии с решением суда. О признании НПА или его отдельных положений неконституционными обратились 25% истцов. 3,5% обращений касались доступа к информации, 1,4% – по вопросам социального обеспечения, 1,3% – соблюдение трудового законодательства, 1,4% обращений касаются уголовно- исполнительной системы.

статистика

Фото: Конституционный суд РК

На данный момент принято 9 дел, 55 на предварительном рассмотрении у судей. За время работы Конституционный суд вынес 11 нормативных постановлений, 8 из них – по обращениям физлиц.

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан" был принят 5 ноября 2022 года и начал действовать с января 2023 года. Конституционный суд заменил собой Конституционный совет.

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