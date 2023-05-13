Алматинец купил дачу с "сюрпризом"
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
При уборке гаража в садоводческом обществе в районе Кенсай алматинец нашел 14 боевых патронов, сообщает Zakon.kz.
Патроны к автомату были найдены в тайнике, расположенном в бетонной стене, пишет телеканал AstanaTV.
Судя по всему, он был сделан прошлыми хозяевами. Боеприпасы были завернуты в носок, сообщает ДП Алматы. Мужчина сразу вызвал полицейских.
Боеприпасы были изъяты. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, после которой можно будет определить происхождение и принадлежность находки.
Некоторое время назад полицейские сообщали об обнаруженном тайнике с оружием недалеко от Талдыкоргана.
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