Алматинец купил дачу с "сюрпризом"

При уборке гаража в садоводческом обществе в районе Кенсай алматинец нашел 14 боевых патронов, сообщает Zakon.kz.

Патроны к автомату были найдены в тайнике, расположенном в бетонной стене, пишет телеканал AstanaTV.

Судя по всему, он был сделан прошлыми хозяевами. Боеприпасы были завернуты в носок, сообщает ДП Алматы. Мужчина сразу вызвал полицейских.



Боеприпасы были изъяты. Назначена судебно-баллистическая экспертиза, после которой можно будет определить происхождение и принадлежность находки.

Некоторое время назад полицейские сообщали об обнаруженном тайнике с оружием недалеко от Талдыкоргана.