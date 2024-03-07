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Алматинец пригласил Ерболата Досаева на прогулку

Досаев, Бостандыкский район, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 10:15 Фото: primeminister.kz
Алматинец пригласил главу города на рабочую пешую прогулку, чтобы он сам увидел все проблемы Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

На встрече Ерболата Досаева с жителями Бостандыкского района горожанин рассказал, что на территории около второго автопарка, большой проблемой являются отсутствие подъездных путей и старое дорожное покрытие. А по улице Сатпаева при повороте на улицу Егизбаева автомобилистам и вовсе приходится проезжать по канализационным отходам. 

"У меня есть плановые выезды по районам. Согласно графику, я обязательно посещу все места, на которые вы указали и перечислили. Также поручаю акиму района обратить внимание на проблемы этого микрорайона", – ответил на приглашение Ерболат Досаев.

На встрече с жителями Досаев также рассказал, что к осени этого года в Бостандыкском районе начнется строительство двух поликлиник.

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