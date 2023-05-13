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Несколько десятков туш тюленей обнаружили на Каспийском море

Несколько десятков туш тюленей обнаружили на Каспийском море Фото: gov.kz
Близ села Баутино в ходе мониторинга побережья Каспийского моря сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области обнаружили несколько десятков туш тюленей, сообщает Zakon.kz.

Рабочая группа, состоящая из представителей Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Департамента экологии по Мангистауской области, Института гидробиологии и экологии, Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, РГП "Казгидромет", а также местных исполнительных органов, выехала на место обнаружения тюленей.

рыба

Фото: gov.kz

рыба

Фото: gov.kz

Департамент экологии по Мангистауской области и сотрудники Казгидромета взяли пробы воды и воздуха с места обнаружения, но отбор проб туш морских животных и осетровых рыб не был возможен из-за их сильного разложения и гниения. Несколько проб тканей внутренних органов (печень, легкие) были взяты с единичных экземпляров для проведения лабораторных исследований сотрудниками Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии. 

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