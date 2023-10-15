На Каспийском море обнаружили 25 мертвых туш тюленей

15 октября сотрудники Управления рыбной инспекции по Мангистауской области в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе близ села Баутино обнаружили 25 туш мертвых тюленей и 33 экземпляра осетровых видов рыб, сообщает Zakon.kz.

Обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время, пишет Комитет рыбного хозяйства.

В оперативном порядке о данном факте оповестили всех членов рабочей группы.

"В настоящее время ожидается прибытие остальных членов Рабочей группы для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности, проб тканей с мертвых туш животных и рыб".

Также по факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело.

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