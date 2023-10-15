На Каспийском море обнаружили 25 мертвых туш тюленей
Обнаруженные туши морских животных и рыб находятся в разной степени разложения, что свидетельствует о том, что смерть их наступила в различное время, пишет Комитет рыбного хозяйства.
В оперативном порядке о данном факте оповестили всех членов рабочей группы.
"В настоящее время ожидается прибытие остальных членов Рабочей группы для отбора проб воды, воздуха, почвы и при возможности, проб тканей с мертвых туш животных и рыб".
Также по факту гибели редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных возбуждено уголовное дело.
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По итогам подсчета, произведенного работниками Казахстанского агентства прикладной экологии совместно с российскими научными учреждениями на акватории казахстанского и российского секторов Каспийского моря в период концентрации тюленей в зимний период конца 2022 - начала 2023 годов, общее количество подсчитанных тюленей составляет 259 872 особей (в казахстанском секторе Каспийского моря – 240 168, в российском – 19 704).