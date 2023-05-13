Лепешки с начинкой: в колонию Алматинской области пытались пронести запрещенные предметы

При вручении посылки осужденному, в учреждение № 12 ДУИС, сотрудники колонии обнаружили в лепешках семь свертков с насваем, телефонами и таблетками неизвестного происхождения, сообщает Zakon.kz

Отправитель бандероли выявлен.

По данному факту была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Конаева. В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза для выявления происхождения изъятых таблеток, сообщают в департаменте уголовно исполнительной системы.

В ведомстве так же напоминают, что за передачу запрещенных веществ и предметов в учреждениях уголовно–исполнительной системы, предусмотрена ответственность.

Ранее в комитете уголовно-исполнительной системы сообщили об отходе от отрядно–барачного содержания в тюрьмах Казахстана.