На сотни миллионов тенге выявили нарушения в "Озенмунайгазе"

В городе Жанаозене продолжается проверка деятельности "Озенмунайгаза" (ОМГ) и нефтесервисных предприятий города, проводимая специальной рабочей группой АО НК "КазМунайГаз", сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки была выявлена значительная разница между стоимостью работ при реконструкции однотипных водогрейных установок, сообщили в Комитете государственных доходов.

Стоимость реконструкции трех водогрейных установок превысила 525 миллионов тенге с НДС, в то время как стоимость реконструкции одной установки составила более чем 380 миллионов тенге с НДС.

Это более чем в два раза дороже, чем реконструкция аналогичной установки на другом предприятии. Причины такой серьезной разницы выясняются специалистами.

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Также выявлено нарушение законодательства в отношении заключенных в 2022 году договоров между ОМГ и ТОО "БерАли Мангистау Company" на работы по подземному ремонту скважин на общую сумму более 2,5 миллиарда тенге с невыполненными объемами работ.

Проверка также показала, что ОМГ нарушала законодательство при оформлении актов выполненных работ, завышая нормы времени работ на 300 часов на общую сумму более 26 миллионов тенге. Кроме того, были обнаружены невыполненные объемы работ.

Также рабочая группа выявила, что ОМГ приобретала бензин марки АИ-95 без применения норм Порядка закупок АО ФНБ "Самрук-Казына", используя для этого перечисление средств на зарплатные карты водителей. В январе текущего года был произведен закуп бензина марки АИ-95 объемом в 69 тонн без утвержденного перечня на приобретение товаров, работ и услуг, необходимых в рамках ежедневной и (или) еженедельной потребности. В настоящее время причины нарушений выясняются специалистами.

29 апреля по поручению генпрокурора в Мангистаускую область прибыла рабочая группа, созданная для изучения вопроса соблюдения законности и обеспечения прозрачности при проведении тендеров в АО "Озенмунайгаз".