Израильская армия и палестинские боевики в Газе продолжают обмен ракетными ударами

Ракеты боевиков ударили по поселениям в окрестностях Иерусалима. В ответ Израиль обстрелял боевиков "Исламского джихада" в Газе, сообщает Zakon.kz

Боевики сообщили о гибели уже шестого по счету командира джихадистов, который руководил ракетными обстрелами Израиля после гибели во вторник его предшественника, пишет CNN.



По сообщениям израильской стороны, военнослужащие ХАМАС на этой неделе поразили 170 объектов группировки "Исламский джихад". Боевики выпустили с территории Газы более 860 ракет.

Большая их часть была перехвачена или упала вне жилых районов.

Эскалация военных действий происходит на фоне попыток Египта выступить посредником в этом раунде палестино-израильского конфликта.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили о том какие объекты "Исламского джихада" разбомбили израильские военные.