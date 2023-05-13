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В Техасе мужчина убил свою девушку после того, как она сделала аборт

полиция, Техас, убийство Фото: pixabay
26-летняя Габриэлла Гонсалес была убита выстрелом в голову на парковке 22-летним Гарольдом Томпсоном, сообщает Zakon.kz

Девушке удалось выбраться из удушающего приема парня, после чего Томпсон произвел несколько выстрелов своей спутнице в голову, пишет The Guardian.

После того как она упала, ее убийца выстрелил в нее еще несколько раз, после чего скрылся с места преступления. Предполагается, что он был отцом ребенка.

Молодой человек задержан и на данный момент находится под стражей.

В штате Техас аборты находятся вне закона. Но многие женщины при нежелательной беременности, отправляются на процедуру аборта в соседний штат Колорадо.

Ранее в пожарном департаменте города Браунсвилла (штат Техас) сообщили о 12 пострадавших в результате наезда автомобиля на группу людей

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