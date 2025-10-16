#АЭС в Казахстане
Происшествия

Девушку убили в Каскелене

место преступления в Каскелене, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 18:11 Фото: Instagram/kaskelenkz
В Каскелене убили 21-летнюю девушку, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась накануне, 15 октября, в соцсетях. Сегодня, 16 октября, полиция Алматинской области прокомментировала произошедшее.

"По факту убийства возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции по горячим следам, был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый, признавший свою причастность к совершенному преступлению. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – сообщили в полиции.

Задержанный водворен в ИВС. Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

В сентябре 2025 года стало известно об убийстве 3-летней девочки ее отцом в Павлодарской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
