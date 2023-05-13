На большей части Казахстана ожидается гроза и сильные дожди

"Казгидромет" выпустили общий прогноз погоды и штормовое предупреждение по Казахстану. По прогнозам синоптиков, на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, который будут сопровождать сильные дожди, гроза и ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 14 мая

На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Пройдут дожди с грозами, на юго-западе. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман, на юго-востоке – пыльная буря. На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.



Штормовое предупреждение по территории Казахстана на 14 мая

Днем на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области достигнет скорости 15-20 м/с.

Днем в Таразе ожидается гроза, с порывами ветра до 15-20 м/с.

В горах Туркестанской области ожидается гроза, с порывами ветра 15-20 м/с. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В течение дня на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере и востоке области, а днем на севере, юге и востоке возможны грозы и град. Скорость ветра на севере, востоке и юге области составит 15-20 м/с, а днем местами могут быть порывы до 25 м/с.

В Усть-Каменогорске также ожидается гроза, сопровождаемая порывами ветра в 15-20 м/с.

Днем на юге Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе и севере области, а днем в центре, на востоке и юге возможны грозы и град. Скорость ветра на севере, западе и юге области составит 15-20 м/с, а днем порывы местами достигнут 25 м/с.

В городе Семее также ожидается гроза, со скоростью до 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ночью ожидается дождь, а на юге возможна гроза. Скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23 м/с. На северо-востоке области ночью возможны заморозки на поверхности почвы до 3 °C.

В городе Петропавловск ночью ожидается ветер со скоростью 15-20 м/с.

Ожидается гроза ночью на большей части и днем на юге и востоке Акмолинской области. Ветер на севере, западе и востоке области будет иметь порывы 15-20 м/с.



В Астане ожидается гроза. Ветер — 15-20 м/с.

Днем на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается гроза.

Ожидается гроза на севере, юге и востоке Павлодарской области. В этих районах скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами. В городе Павлодар также ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Ожидается временами сильный дождь и гроза на западе, юге и востоке Мангистауской области. Днем на юге и востоке области возможен град. Скорость ветра на западе, юге и востоке области составит 15-20 м/с.

В городе Актау 14 мая также ожидаются временами сильный дождь и гроза, а днем скорость ветра будет достигать 15-20 м/с с порывами.

В северной и восточной частях Карагандинской области ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Также на севере и востоке области сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

В городе Караганда днем прогнозируются порывы ветра со скоростью до 18 м/с.

Ожидается гроза и град в центральной, южной частях, а также в горных районах Алматинской области. При грозе ветер будет иметь порывы 17-22 м/с.

В городах Алматы и Конаев также ожидается гроза. При грозе ветер будет иметь порывы 15-20 м/с.

В центральной и западной частях Кызылординской области ожидается гроза. Ветер в центре области будет достигать 15-20 м/с. В области и городе Кызылорда сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жетысуской области на юге, в центре и горных районах ожидается гроза. При грозе ветер будет иметь порывы 15-20 м/с, а в районе Алакольских озер – до 25 м/с.

В городе Талдыкорган утром и днем ожидается гроза, сопровождаемая порывами ветра в 15 м/с.