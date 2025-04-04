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Общество

На Казахстан обрушатся сильные дожди с грозами

зон, дождь, прогноз, Казахстан, выходные, синоптики, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:46 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по Казахстану на выходные – 5-6 апреля 2025 года. По данным специалистов, на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Так, 5 апреля на севере, востоке, в центре республики ожидаются осадки в виде дождя и снега. Тем временем на востоке, в горных районах юго-востока страны – осадки, временами сильные.

В ночные часы на севере, востоке, в центре возможен гололед.

"Сильный дождь прогнозируется 6-7 апреля на западе, северо-западе, в центре, на юге, юго-востоке страны".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране метеорологи прогнозируют туманы, усиление ветра.

Что касается температуры, то есть следующие данные:

  • на западе страны повышение ночью от +3+8° до +5+12°, днем основной фон +15+22°;
  • на севере температура ночью повысится от -5+3° до 0+7°, днем ожидается постепенное повышение от +8+15° до +13+20°;
  • в центре страны ночью небольшое повышение от -5+2° до +2+10°, днем повышение от +8+15° до +10+20°;
  • на востоке ночные температуры понизятся от +2+7° до -1-8°, а в дневные часы повышение от +5+12° до +13+20°;
  • на юге ожидается повышение ночью от +5+13° до +10+17°, днем от +18+25° до +17+28°.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:46
Ливни с градом и жара до +25°C: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на выходные

Если сегодня, 4 апреля 2025 года, жители Алматы смогли согреться в лучах весеннего солнца, фиксируя температуру в 22 градуса, то уже 5 апреля горожан ожидают гроза и сильный ветер. В связи с этим Департамент по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) выступил с рекомендациями.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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