Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Папа Римский призвал молодых итальянцев заводить больше детей, а не домашних животных

Папа Римский Фото: picryl
Эгоистичные молодые итальянцы должны иметь больше детей и меньше домашних животных, заявил Папа Римский на конференции семейных организаций в Риме, сообщает Zakon.kz.

Он разговаривал с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, чтобы призвать политических лидеров обратить вспять "демографическую зиму" в стране, население которой в прошлом году сократилось более чем на 300 000 человек, пишет Sky News.

Раскритиковав пары, которые решили завести домашних животных вместо детей, Папа сказал, что выделенные ресурсы должны быть направлены на то, чтобы помочь им растить семьи, добавив, что необходимо "взрастить будущее" с надеждой.

"Давайте не будем мириться с бесплодной тупостью и пессимизмом. Давайте не будем верить, что история уже отмечена, что ничего нельзя сделать, чтобы повернуть вспять тенденцию", — сказал Франциск.

В 2022 году в Италии был зафиксирован рекордно низкий уровень рождаемости — 392 598 человек, что в сочетании с большим числом зарегистрированных смертей (713 499) означает, что в стране ускорилась демографическая тенденция, которая может повлиять на ее систему социального обеспечения.

Читайте также

За звание лучших дебатеров соревнуются 60 команд – AMANAT CUP

Пока не внесут жесткую ответственность, беспредел на улицах будет продолжаться: эксперт о самокатах

В КГА прокомментировали задержку рейса Дубай – Алматы

Мухит Турсынали
Папа Римский Италия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Илья Ильин с женой рассмешили Казнет
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
Сильный ветер и грозы: синоптики о погоде на неделю в Алматы
В Астане снимают вывески и рекламные баннера, создающие хаос
В Астане снимают вывески и рекламные баннеры, создающие хаос
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления