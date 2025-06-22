Папа Римский призвал глав государств к ответственности для прекращения войн

Папа Римский Лев XIV заявил, что крайне обеспокоен разрастанием конфликта на Ближнем Востоке и призвал правителей к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Об этом понтифик сказал 22 июня 2025 года в обращении к верующим после воскресной молитвы на площади Святого Петра.

"Тревожащие новости поступают с Ближнего Востока, особенно из Ирана. В этом драматическом сценарии, который касается также Израиля и Палестины, страдает население, особенно в Газе и на других территориях, где необходима гуманитарная помощь", – отметил Папа Римский.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда звучит призыв к миру, к ответственности и благоразумию. Они не должны заглушаться оружием и риторическими словами, которые только разжигают конфликты.

"Каждый правитель несет моральную ответственность, нужно остановить трагедию войны до того, как это станет точкой невозврата. Нет далеких конфликтов. Война не решает проблемы, а рождает глубокие раны в истории народов. Ни одна вооруженная победа не может залечить боль матерей, страх детей и украденное будущее. Дипломатия должна превалировать над оружием", – заключил понтифик.

В ночь на 22 июня 2025 года ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Трамп заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

22 июня 2025 года в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан опубликовали официальное заявление по ситуации на Ближнем Востоке. В обращении МИД РК призвал все заинтересованные страны к скорейшей разработке соглашения с целью недопущения распространения ядерного оружия и обеспечения гарантии безопасности государств, придерживающихся режима нераспространения под международным контролем.