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Крупный пожар произошел в частном секторе Астаны

Астана Фото: скриншот видео
13 мая в 16:30 на пульт "101" поступила информация о том, что горит частный дом в Астане, сообщает Zakon.kz.

По прибытии огнеборцев установлено, что по адресу: Кордай, 60 горит хозяйственная постройка с переходом в частный дом и кровлю двухэтажного общежития.

"Незамедлительно огнеборцы приступили к тушению возгорания, на месте был создан оперативный штаб пожаротушения. Силами пожарных пожар на общей площади 200 кв. м в 17:27 был локализован и в 17:48 ликвидирован". Пресс-служба ДЧС города Астаны

В тушении пожара были задействованы подразделения по повышенному номеру вызова в количестве 51 человека личного состава и 11 единиц техники ДЧС города.


Уточняется, что жертв и пострадавших нет.

Пару дней назад в Астане горела новостройка.

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