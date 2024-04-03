В Астане ликвидировали крупный пожар в частном секторе

В Астане 3 апреля произошел пожар в районе Алматы. Горела крыша частного дома и беседка, сообщает Zakon.kz.

Возгорание кровли частного дома и жилой беседки произошло днем. Столичные пожарные в 17:09 локализовали пожар и ликвидировали его в 18:32. Площадь пожара составила 120 кв. м.





На месте работали 27 человек личного состава и шесть единиц техники ДЧС Астаны. При пожаре никто не пострадал. Причина произошедшего выясняется.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 2 апреля в 16:08 подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании газового баллона в частном доме по улице Армандастар.