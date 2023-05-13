Женщина родила в машине в центре Алматы

Фото: pixabay

Роды у жительницы Алматинской области начались по дороге в роддом. В 12:45 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что женщина вынуждена рожать в машине, сообщает Zakon.kz.

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