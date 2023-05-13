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Женщина родила в машине в центре Алматы

новорожденный Фото: pixabay
Роды у жительницы Алматинской области начались по дороге в роддом. В 12:45 в службу скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что женщина вынуждена рожать в машине, сообщает Zakon.kz.

По приезду бригады в 12:57 выяснилось, что родился мальчик.

"Бригадой было осуществлено обрезание пуповины и обработка культи пуповины. Роженица с ребенком доставлены в городской роддом №1, где были проведены все необходимые медицинские манипуляции". Пресс-служба УОЗ города Алматы

Как уточняется, состояние мамы и новорожденного удовлетворительное.

"Ребенок весом чуть более 3 кг находится в детском отделении на неинвазивной вентиляции легких. Состоянию малыша ничто не угрожает", – отметили в управлении.


Отметим, что 23 февраля карагандинка родила в патрульной машине.

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Елена Беляева
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