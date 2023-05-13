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Ученые нашли человеческие следы возрастом 300 тысяч лет

песок Фото: pixabay
Антропологи Университета Тюбингена обнаружили в Германии человеческие следы возрастом 300 тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным, опубликованным в журнале Quaternary Science Reviews, следы были обнаружены рядом с озером в палеолитическом комплексе Шенинген в Нижней Саксонии. Следы, предположительно принадлежащие вымершему гейдельбергскому человеку (Homo heidelbergensis), были окружены следами нескольких животных. Вероятно, люди использовали это озеро для добычи пищи и могли жить рядом с ним.

"Судя по следам, включая следы детей и подростков, это, вероятно, была семейная прогулка, а не группа взрослых охотников", – отметили ученые.

Как уточняется, также ученые проанализировали 55-сантиметровые следы слонов, относящихся к вымершему виду Palaeoloxodon antiquus – слону с прямыми бивнями, который был самым крупным наземным животным в то время, и чьи взрослые особи достигали массы тела до 13 тонн. Есть также один след носорога – Stephanorhinus kirchbergensis или Stephanorhinus hemitoechus. Их следы были впервые найдены в Европе. Эти гиганты могли собираться у озера, чтобы попить или искупаться.

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