#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.16
580.94
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
512.16
580.94
6.39
Наука и технологии

Ученые нашли затопленный вместе с людьми город возрастом 140 тысяч лет

Горы, прогулка, природа, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 02:40 Фото: pexels
Археологи обнаружили древние человеческие окаменелости и останки мегафауны на дне Мадурского пролива между индонезийскими островами Ява и Мадура, сообщает Zakon.kz.

По информации Лейденского университета (Нидерланды), эту землю когда-то населяли предки современных людей Homo erectus, пока она не была поглощена океаном.

Возраст находок составляет примерно 140 тыс. лет. Среди них – два фрагмента черепа ископаемых людей и кости животных, включая вымерших. Всего ученые откопали останки 36 различных видов позвоночных.

Фото: Berghuis et al.

Это открытие проливает новый свет на раннюю жизнь человека в Сундаланде – ныне затопленном массиве суши, который когда-то объединял значительную часть Юго-Восточной Азии.

Во время последнего ледникового периода уровень мирового океана упал более чем на 100 метров, обнажив обширные низменности. То, что сейчас является океаном между островами Индонезии, когда-то было саванной, населенной слонами, носорогами, крокодилами, речными акулами и ранними людьми.

Фото: Berghuis et al.

Ранее считалось, что Homo erectus обитали в изоляции на Яве, отделенной от остального азиатского континента. Но это открытие опровергает эту версию. Наличие обработанных костей животных и останков моллюсков свидетельствует, что они активно охотились, рыбачили и применяли сложные методы переработки пищи.

Некоторые ученые предполагают, что Homo erectus в Сундаланде могли скрещиваться с другими видами людей из материковой Азии.

Ранее ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Магнитные бури накроют Землю
Наука и технологии
13:41, 27 мая 2025
Магнитные бури накроют Землю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: