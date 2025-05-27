Ученые нашли затопленный вместе с людьми город возрастом 140 тысяч лет

Археологи обнаружили древние человеческие окаменелости и останки мегафауны на дне Мадурского пролива между индонезийскими островами Ява и Мадура, сообщает Zakon.kz.

По информации Лейденского университета (Нидерланды), эту землю когда-то населяли предки современных людей Homo erectus, пока она не была поглощена океаном.

Возраст находок составляет примерно 140 тыс. лет. Среди них – два фрагмента черепа ископаемых людей и кости животных, включая вымерших. Всего ученые откопали останки 36 различных видов позвоночных.

Фото: Berghuis et al.

Это открытие проливает новый свет на раннюю жизнь человека в Сундаланде – ныне затопленном массиве суши, который когда-то объединял значительную часть Юго-Восточной Азии.

Во время последнего ледникового периода уровень мирового океана упал более чем на 100 метров, обнажив обширные низменности. То, что сейчас является океаном между островами Индонезии, когда-то было саванной, населенной слонами, носорогами, крокодилами, речными акулами и ранними людьми.

Фото: Berghuis et al.

Ранее считалось, что Homo erectus обитали в изоляции на Яве, отделенной от остального азиатского континента. Но это открытие опровергает эту версию. Наличие обработанных костей животных и останков моллюсков свидетельствует, что они активно охотились, рыбачили и применяли сложные методы переработки пищи.

Некоторые ученые предполагают, что Homo erectus в Сундаланде могли скрещиваться с другими видами людей из материковой Азии.

Ранее ученые раскрыли тайну американской подлодки, затонувшей более века назад.