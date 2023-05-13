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Индия разворачивает кампанию по возвращению артефактов из Британии

храм Фото: pixabay
Правительство Индии заявило о начале дипломатической кампании по возвращению тысяч драгоценных артефактов, вывезенных в Великобританию за колониальный период, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Telegraph, Индия также хочет вернуть один из самых известных в мире бриллиантов "Кохинор".

"Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи", – сообщается в материале издания.

Уточняется, что процесс возвращения артефактов должен начаться в этом году.

Ранее сообщалось, что Индия опередила Китай по числу жителей и стала самой густонаселенной страной в мире.

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