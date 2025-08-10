#АЭС в Казахстане
Мир

Череп мумии, амулеты и часть короны: важные артефакты вернули Египту Германия и Британия

артефакты вернул Египет из Германии и Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 19:33 Фото: pixabay
13 артефактов вернул Египет из Германии и Великобритании. В числе исторически важных предметов оказались голова и рука мумии, а также погребальная стела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Ahram Online со ссылкой на министра туризма и древностей шерифа Фати, возвращение данных артефактов отражает приверженность Египта защите своего уникального наследия. Он также выразил благодарность правительствам Германии и Соединенного Королевства за роль в содействии возвращению сокровищ.

"Верховный совет по древностям (SCA) официально принял артефакты в субботу в штаб-квартире Министерства иностранных дел в новой административной столице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что британская сторона вернула Египту известняковую погребальную стелу времен Нового царства, погребальные маску из бусин и множество амулетов, а также сосуд из фаянса, синюю фаянсовую погребальную флягу XVIII династии и фрагмент бронзовой короны.

Согласно данным издания, Германия в свою очередь вернула череп и руку неизвестной мумии и амулет в форме анкха, который в Древнем Египте считается символом жизни.

Артефакты привезли в египетский музей на каирской площади Тахрир. Их будут готовить к реставрации для специальной выставки недавно возвращенных сокровищ.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Перу загадочное поселение "воинов облаков" и редкие артефакты.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
