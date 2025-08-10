Череп мумии, амулеты и часть короны: важные артефакты вернули Египту Германия и Британия

13 артефактов вернул Египет из Германии и Великобритании. В числе исторически важных предметов оказались голова и рука мумии, а также погребальная стела, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Ahram Online со ссылкой на министра туризма и древностей шерифа Фати, возвращение данных артефактов отражает приверженность Египта защите своего уникального наследия. Он также выразил благодарность правительствам Германии и Соединенного Королевства за роль в содействии возвращению сокровищ.

"Верховный совет по древностям (SCA) официально принял артефакты в субботу в штаб-квартире Министерства иностранных дел в новой административной столице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что британская сторона вернула Египту известняковую погребальную стелу времен Нового царства, погребальные маску из бусин и множество амулетов, а также сосуд из фаянса, синюю фаянсовую погребальную флягу XVIII династии и фрагмент бронзовой короны.

Согласно данным издания, Германия в свою очередь вернула череп и руку неизвестной мумии и амулет в форме анкха, который в Древнем Египте считается символом жизни.

Артефакты привезли в египетский музей на каирской площади Тахрир. Их будут готовить к реставрации для специальной выставки недавно возвращенных сокровищ.

تسلمت وزارة السياحة والآثار 13 قطعة أثرية وصلت إلى أرض الوطن قادمة من المملكة المتحدة وألمانيا، وتم إيداع القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير تمهيداً لأعمال الصيانة والترميم

