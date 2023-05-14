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Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

конфликт Фото: pixabay
Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала Extra News, договоренность была достигнута при активном посредничестве Египта.

"Соглашение включает обязательство о прекращении огня, прекращении нападений на мирных жителей и прекращении сноса домов", – следует из сообщения телеканала в Twitter.

Взаимные ракетные удары начались в ночь на 9 мая. Пострадавшие есть с обеих сторон.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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Елена Беляева
Египет Израиль Палестина Сектор Газа
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