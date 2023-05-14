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На российском предприятии разгорелся крупный пожар

пожар Фото: Zakon.kz
Пожар произошел в покрасочном цехе предприятия в Тольятти. Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, но затем выросла до 6 тыс. кв. м, сообщает Zakon.kz.

Пострадавших нет. Известно, что рабочих вовремя эвакуировали.

"В 00:22 (по времени Астаны) поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия по адресу: г. о. Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, 3. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение цеха. Погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация", – цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МЧС по Самарской области.

Как уточняется, для тушения пожара привлечены 72 человека и 23 единицы техники. Как сообщили в ГУ МВД по региону, сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд специального транспорта к месту происшествия. Туда же выехала следственно-оперативная группа и руководство управления МВД России по Тольятти.


Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в частном секторе Астаны.

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