Совершивший аварию водитель погиб на трассе близ Темиртау

На трассе близ Темиртау 21-летний водитель нарушил скоростной режим и погиб в совершенной им аварии, сообщает Zakon.kz.

Ранним утром 13 мая на трассе "Алматы-Екатеринбург" в сторону города Астаны в районе 1049 километра водитель "Лады Приора" совершил аварию, передает E-Karaganda.

"Двигаясь со скоростью не обеспечивающей безопасность дорожного движения, допустил наезд на криволинейный металлический брус, продолжив движение совершил касательный наезд на криволинейный металлический брус справа". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Водитель погиб на месте аварии. Находившийся в автомобиле 19-летний пассажир с различными травмами доставлен в ближайшую больницу.

В полиции факт ДТП зарегистрирован и назначены соответствующие экспертизы. Процессуальное решение будет принято по результатам исследований.

Ранее в Алматы водитель мопеда сбил полицейского и попытался скрыться. Правонарушителем оказался 23-летний курьер одной из фирм доставки. Полицейский доставлен в больницу.

