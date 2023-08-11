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Смертельная авария произошла на трассе близ Актау

Смертельная авария произошла на трассе близ Актау Фото: скриншот с видео
В Мангистауской области на трассе Актау – Курык столкнулись две легковушки, одна из них загорелась. В аварии погиб водитель одного из автомобилей, сообщает Zakon.kz.

На отрезке трассы Актау – Курык (26-27 км) столкнулись автомобили Lexus ES 350 и Mercedes-Benz 220. Водитель Lexus совершал маневр с разворотом и столкнулся с Mercedes, в результате чего обе машины слетели с трассы в кювет, передает InAktau.

От столкновения одна из машин загорелась. Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя Mercedes на месте. Еще одного пострадавшего с места аварии доставили в ближайшую больницу.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

Ранее в Талдыкоргане четыре человека пострадали в аварии с участием КАМАЗа. При столкновении грузовик по инерции вынесло на обочину, где автомашина врезалась и повредила железный ларек.

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Мария Мельникова
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