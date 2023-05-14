Несколько дач сгорели в Павлодарской области

В одном из дачных массивов Аксу Павлодарской области сгорели сразу несколько дачных участков, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о пожаре в дачном обществе "Ягодка" города Аксу поступило на пульт службы спасения в 13:40, сообщает Pavlodarnews со ссылкой на департамент по ЧС Павлодарской области.

"Горение сухой травы происходило на двух разрозненных очагах. На первом на 3 га горели трава, камыш на трех недействующих дачных участках. Второй очаг горения – четыре недействующих участка, 50 погонных метров деревянного забора и сухая трава на общей площади 1,5 га". Пресс-служба ДЧС региона

На место вызова направили силы и средства нескольких пожарных подразделений, в том числе АО "ЕЭК" и АО "ТНК Казхром АЗФ". В 16:43 пожар ликвидировали полностью.

Напомним, что в Астане 13 мая случился пожар в частном доме, который перекинулся на двухэтажное общежитие. 51 пожарный боролись с возгоранием.