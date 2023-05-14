Стало известно имя нового главного тренера "Челси"

Новым главным тренером английского клуба "Челси" станет Маурисио Почеттино, сообщает Zakon.kz.

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Инсайдерскую информацию распространил журналист Фабрицио Романо. Он опубликовал пост, где рассказал, что 51-летний Маурисио Почеттино займет пост главного тренера английского клуба "Челси".





Mauricio Pochettino will sign contract in the next days but he will start this new Chelsea chapter in June, now now — as Lampard will remain as caretaker coach. 🚨🔵 #CFC



Poch will bring in his people for coaching staff — he will discuss transfer strategy with club immediately. pic.twitter.com/6WfbMrUzRb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023

Сообщается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Но непосредственно к обязанностям главного тренера Почеттино приступит только в июне, после окончания сезона.

Шестого апреля исполняющим обязанности главного тренера "Челси" стал Фрэнк Лэмпард. Второго апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

Накануне стало известно, что решающий поединок главного клубного турнира Европы по футболу, Лиги чемпионов, нынешнего сезона может пройти в Лиссабоне (Португалия) из-за президентских выборов в Турции.

