Стало известно имя нового главного тренера "Челси"

Инсайдерскую информацию распространил журналист Фабрицио Романо. Он опубликовал пост, где рассказал, что 51-летний Маурисио Почеттино займет пост главного тренера английского клуба "Челси".

Mauricio Pochettino will sign contract in the next days but he will start this new Chelsea chapter in June, now now — as Lampard will remain as caretaker coach. 🚨🔵 #CFC



Poch will bring in his people for coaching staff — he will discuss transfer strategy with club immediately. pic.twitter.com/6WfbMrUzRb