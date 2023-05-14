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Стало известно имя нового главного тренера "Челси"

Стало известно имя нового главного тренера "Челси" Фото: Тwitter/ChelseaFC
Новым главным тренером английского клуба "Челси" станет Маурисио Почеттино, сообщает Zakon.kz.

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Инсайдерскую информацию распространил журналист Фабрицио Романо. Он опубликовал пост, где рассказал, что 51-летний Маурисио Почеттино займет пост главного тренера английского клуба "Челси".


Сообщается, что контракт будет подписан в ближайшее время. Но непосредственно к обязанностям главного тренера Почеттино приступит только в июне, после окончания сезона.

Шестого апреля исполняющим обязанности главного тренера "Челси" стал Фрэнк Лэмпард. Второго апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

Накануне стало известно, что решающий поединок главного клубного турнира Европы по футболу, Лиги чемпионов, нынешнего сезона может пройти в Лиссабоне (Португалия) из-за президентских выборов в Турции. 

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Мария Мельникова
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