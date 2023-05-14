Школа разрушается в Жамбылской области

Отстроенная несколько лет назад школа в селе имени Кунаева Жамбылской области находится в аварийном состоянии. Обучение в блоке начальных классов администрации пришлось закрыть из-за провалившихся полов и трещин в здании, сообщает Zakon.kz.

Школу в селе имени Кунаева построили восемь лет назад. С самого начала эксплуатации здания качество постройки вызывало критику. В прошлом году здание пришло в удручающий вид и на ремонт были выделены средства, передает 24kz.

Скорый ремонт здания школы обошелся в девять миллионов тенге. Но лучше от этого не стало. В этом учебном году учебное заведение стало опасным для учащихся.

Из-за аварийного состояния дирекция школы вынуждена была закрыть для пользования блок, предназначенный для обучения начальных классов. Из-за этого остальным учащимся пришлось потесниться.

"Мы всех их переселили в это главное крыло. Разместили, значит, в методкабинет, в библиотеку, в кабинет директора, в кабинет психолога. Мы забили доски все, чтобы учебный процесс шёл на нужном уровне. Значит, все дети приходят в школу и обучаются. Два класса мы перевели во вторую смену". Гульзира Кожахметова, заместитель директора СШ № 5 села Д. Кунаева

Учителя жалуются на тесноту. В мини-центре малышам-дошкольникам негде играть.

"В прошлом году провели текущий ремонт, но теперь снова появились проблемы. Мы привлечём к работам подрядную компанию, которая и проводила реконструкцию. Закупили все необходимые строительные материалы". Бауыржан Самылтыров, заведующий сектором отдела образования района им. Рыскулова

Не лучше обстоят дела в селе Амангельды Западно-Казахстанской области. Из-за затянувшегося капремонта в школе дети учатся в здании акимата и местного Дома культуры прямо на сцене концертного зала, а классы разделены занавесками.