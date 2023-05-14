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Пять лет тюрьмы грозит мужчине за видео с истязаниями собственных детей

Пять лет тюрьмы грозит мужчине за видео с истязаниями собственных детей Фото: Zakon.kz
В Узбекистане задержан 30-летний житель Ташкентской области, который снимал видео с истязаниями собственных детей, сообщает Zakon.kz.

В махалли "Гулистон" Янгиюльского района Ташкентской области 30-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела. Поводом для возбуждения производства в отношении мужчины стали снятые им видео, на которых он издевается и мучает своих малолетних детей, передает Газета.уз.

Видео, которые, как отмечают в генеральной прокуратуре Узбекистана, мужчина сам же и снимал, распространились в социальных сетях. Сам подозреваемый рассказал, что снимал ролики с издевательствами над детьми, чтобы отомстить жене.

Сообщается, что на кадрах жестоких видео мужчина пинает спящего ребенка, а также душил двухлетнего малыша веревкой. Истязания происходили на регулярной основе.

В прокуратуре сообщили, что дело заведено по статье "Истязание в отношении несовершеннолетнего". Ход следствия взят прокурорами на особый контроль. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. 

Ранее в Астане суд вынес решение в отношении местного жителя. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы за избиение двухмесячной дочери. Ранее он уже неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за бытовое насилие в отношении супруги.

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