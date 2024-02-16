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Появились кадры задержания подозреваемого в истязании четверых детей в Алматинской области

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в истязании четверых детей в Алматинской области Фото: Instagram/baurzhan__alenov
В Алматинской области прошла спецоперация. Стражи порядка задержали подозреваемого в истязании детей. Кадры с места событий опубликовал глава областной полиции Бауыржан Аленов, сообщает Zakon.kz.

Начальник полиции сообщил, что подозреваемый взят под стражу.

"В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районной полиции и с его участием проводятся следственные действия". Бауыржан Аленов

Операция по задержанию прошла в Карасайском районе Алматинской области.

"Ход расследования находится у меня на личном контроле", – добавил Аленов.

Иная информация в силу положений ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых мужчина связал четверых детей, избивал их и наносил ножевые ранения.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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