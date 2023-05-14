В Таиланде проходят парламентские выборы

14 мая в Таиланде проходят первые парламентские выборы за последние четыре года. Голосование началось в 08:00 по местному времени (07:00 по Астане) на избирательных участках по всей стране и продлится до 17:00, сообщает Zakon.kz.

Избирательная комиссия допустила более 6,6 тыс. кандидатов от 67 политических партий к участию в выборах. Однако, за пост премьер-министра будут бороться только 62 претендента от 42 партий. В Таиланде право голоса имеют около 52 млн человек, при населении королевства в 66,09 млн человек.

Ожидается, что оппозиционная партия Pheu Thai получит наибольшее количество мест, как и на всех выборах с 2001 года. Однако, партия сталкивается с серьезными проблемами со стороны прогрессивной партии "Движение вперед" .

Действующий глава правительства Таиланда премьер-министр Прают Чан-Оча, возглавивший переворот 2014 года в качестве главнокомандующего армией, представляет партию "Объединенная таиландская нация". Иностранные СМИ пишут, что действующий премьер не находится в доминирующем положении.

Военные, которые регулярно вмешиваются в политику Таиланда, настаивают на том, что на этот раз они не будут вмешиваться.

