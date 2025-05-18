В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов
Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в выборах, поскольку занимает этот пост уже второй раз подряд.
На президентское кресло Польши претендуют 13 кандидатов:
- Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска;
- Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского;
- Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация";
- спикер сейма Шимон Холовня;
- Магдален Беят от "Левых";
- Адриан Зандберг от движения "Вместе";
- Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны";
- Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев";
- Иоанна Сенышин от "Левых демократов";
- Марек Якубяк от "Свободных республиканцев";
- Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир"; беспартийный Артур Бартошевич;
- блогер Кшиштоф Становский.
Трое из них – Тшасковский, Холовня и Якубяк – участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%.
Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Ранее стало известно, что на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение 2025 года пройдут всеобщие президентские и парламентские выборы.