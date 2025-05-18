В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов

Избирательные участки открыли 18 мая 2025 года в Польше, где проходят очередные выборы президента. Голосование продлится до 00:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в выборах, поскольку занимает этот пост уже второй раз подряд.

На президентское кресло Польши претендуют 13 кандидатов:

Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска;

Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского;

Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация";

спикер сейма Шимон Холовня;

Магдален Беят от "Левых";

Адриан Зандберг от движения "Вместе";

Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны";

Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев";

Иоанна Сенышин от "Левых демократов";

Марек Якубяк от "Свободных республиканцев";

Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир"; беспартийный Артур Бартошевич;

блогер Кшиштоф Становский.

Трое из них – Тшасковский, Холовня и Якубяк – участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%.

Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Ранее стало известно, что на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение 2025 года пройдут всеобщие президентские и парламентские выборы.