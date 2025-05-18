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Мир

В Польше стартовали президентские выборы: на главный пост претендуют 13 кандидатов

Польша, флаг, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 10:18 Фото: pixabay
Избирательные участки открыли 18 мая 2025 года в Польше, где проходят очередные выборы президента. Голосование продлится до 00:00 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

Действующий глава государства Анджей Дуда не может принять участие в выборах, поскольку занимает этот пост уже второй раз подряд.

На президентское кресло Польши претендуют 13 кандидатов:

  • Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" Дональда Туска;
  • Кароль Навроцкий от оппозиционной "Право и справедливость" Ярослава Качиньского;
  • Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация";
  • спикер сейма Шимон Холовня;
  • Магдален Беят от "Левых";
  • Адриан Зандберг от движения "Вместе";
  • Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны";
  • Марек Вох от "Беспартийных самоуправленцев";
  • Иоанна Сенышин от "Левых демократов";
  • Марек Якубяк от "Свободных республиканцев";
  • Мачей Мацяк от "Движения за благосостояние и мир"; беспартийный Артур Бартошевич;
  • блогер Кшиштоф Становский.

Трое из них – Тшасковский, Холовня и Якубяк – участвовали в президентских выборах 2020 года. Во втором туре Тшасковский проиграл Дуде с разницей около 1%.

Ожидается, что во второй тур выборов, который пройдет 1 июня, с большим отрывом от конкурентов выйдут кандидат "Права и справедливости", директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий и кандидат от правящей коалиции премьер-министра Дональда Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Ранее стало известно, что на палестинских территориях, включая сектор Газа, в течение 2025 года пройдут всеобщие президентские и парламентские выборы.

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Андрей Дюсупов
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