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В США провели крупнейший в мире завтрак с блинами

блины Фото: freepik
Тысячи людей собрались в центре Спрингфилда, чтобы принять участие в ежегодном крупнейшем в мире блинном завтраке, сообщает Zakon.kz.

Почти две тонны сиропа для блинов, сотни килограммов бекона и тысячи людей, так прошел крупнейший ежегодный завтрак в США Spirit of Springfield, пишет Western Mass News.

Подавать еду помогали около 300 добровольцев, насладиться завтраком приезжали из соседних городов и штатов.

"Я думаю, что все получают удовольствие. Они приходят сюда, чтобы увидеть людей, которых не видели какое-то время, поэтому многие люди говорят нам спасибо, потому что мы делаем это доступным", – сказал президент Spirit of Springfield Джуди Мэтт.

Вся еда, оставшаяся после завтрака с блинами, пошла на помощь нуждающимся.

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