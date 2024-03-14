История происхождения блинов и вкусные рецепты

Блины чаще всего ассоциируются у нас с праздником Масленица. Между тем угощение имеет большую историю и известно во многих странах мира со времен Древней Греции. Zakon.kz изучил историю появления блинов и собрал несколько вкусных рецептов.

Мировая история блинов связана с Древней Грецией. Там задолго до появления христианства пекли плоские лепешки из пшеничной муки, меда, оливкового масла и кислого молока. Существует версия, что на Руси блины появились задолго до крещения. Знаменитый исследователь в области кулинарии Вильям Похлебкин писал, что слово "блин" – это производное от "млин", которое связано с глаголами "мелю", "молоть". Кстати, настоящие русские блины были гречневыми, реже – ржаными или ячменными. В древние времена блины являлись жертвенным блюдом. По преданию, их приносили в дар языческим богам – Велесу, Яриле, Перуну и другим.

Позднее блины, напоминающие по своей форме солнце, стали больше ассоциироваться со сменой времен года. Их пекли на проводы зимы, считали символами солнца, красных (праздничных) дней и крепких браков. Блины были очень популярны в народе, поэтому естественным образом стали неотъемлемым атрибутом Масленицы. К слову, в старину блины именно пекли, а не жарили: на сковороду наливалось тесто и ставилось в печь, где снизу они поджаривались от тепла камня, а сверху покрывались корочкой от жара в печи. Термин "блины с припеком" также идет из традиции выпекать блины в печи. Начинку-припек клали на сковороду, а сверху заливали тестом, получался цельный блин с начинкой.

Вкусные рецепты блинов разных стран мира

Блины являются неотъемлемой частью кулинарии во многих странах мира. Zakon.kz собрал вкусные рецепты блинов из России, Китая, Индии и Франции.

Мешочки из блинов по-китайски

Ингредиенты:

Молоко – 1 стакан

Мука – 5 столовых ложек

Яйца – 2 шт.

Сахар – 1 чайная ложка

Растительное масло – 2 столовые ложки

Зеленый лук – несколько перьев

Соль

Способ приготовления:

В емкость налить половину стакана молока, добавить яйца и взбить. Смесь посолить и постепенно ввести муку, хорошо перемешивая. После этого влить вторую половину молока, растительное масло и еще раз все перемешать. Лучше дать тесту постоять минут 10 перед выпеканием. Напечь блины и дать им остыть. Заранее необходимо приготовить начинку. В Китае обычно используют курицу в сливочном соусе, рубленые яйца, варенье или красную икру. Начинку кладут в центр каждого блина, аккуратно собирают края, формируют "мешочек" и затем перевязывают перьями зеленого лука.

Блинчики по-индийски

Индийские блины можно употреблять как отдельное блюдо или вместо хлеба с основными блюдами.

Ингредиенты:

Рис белый – 300 г

Белая чечевица – 300 г

Картофель – 10 шт.

Сливочное масло – 4 столовые ложки

Тертый имбирь – 3 чайные ложки

Сахар – ½ чайной ложки

Соль, острый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Рис и чечевицу залейте утром водой и оставьте до вечера. Разбухшую крупу измельчите в блендере, добавляя при необходимости немного воды. Тесто должно иметь консистенцию жидкой каши. После этого добавьте сахар, специи и перемешайте, на ночь уберите тесто в теплое место. Печь блины можно будет через 10-12 часов. Сковородку смазывают сливочным маслом. Индийские блины-досы можно употреблять как отдельное блюдо, для этого необходимо приготовить начинку из смеси картофельного пюре и тертого имбиря. Эти ингредиенты нужно соединить и немного обжарить, после чего завернуть в блины.

Блины с тыквой

В этом рецепте тыква не используется в качестве начинки, а входит в состав теста.

Ингредиенты:

Тыква – 400 г

Мука – 9 столовых ложек

Молоко – ½ стакана

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 столовые ложки

Разрыхлитель – ½ чайной ложки

Соль, перец, корица – по вкусу

Способ приготовления:

Все ингредиенты, кроме тыквы, нужно взбить в блендере до однородной массы. Тыкву натереть на терке, добавить в полученную смесь и взбить еще раз. Тесто готово, можно выпекать блины. Тыквенные блинчики хорошо сочетаются со сгущенкой или соевым соусом.

Французские блины Крепп сюзет

Ингредиенты:

Мука – 8 столовых ложек

Молоко – 500 мл

Яйца – 2 шт.

Масло сливочное – 3 столовые ложки

Соль по вкусу

Для соуса:

Апельсины – 2 шт.

Масло сливочное – 3 столовые ложки

Сахар – 4 столовые ложки

Коньяк или ликер – 4 столовые ложки

Способ приготовления:

Яйца взбить венчиком и посолить. Затем, не переставая помешивать, медленно влить молоко и всыпать малыми частями муку. В емкости на слабом огне растопите 3 столовых ложки сливочного масла и добавьте его к тесту, после чего нужно убрать заготовку в холодильник на полчаса. В это время можно приготовить соус: натереть цедру одного апельсина, а из мякоти отжать сок. В ковшике растопите оставшееся сливочное масло, сок, цедру апельсина и сахар. Смесь выпаривайте в течение 10-15 минут. Выньте заготовку теста из холодильника и напеките блины. Сложите блины конвертиками и пропитайте их половиной полученного соуса. После этого влейте коньяк во вторую часть соуса в ковшике, переложите в него конвертики блинов и потушите пару минут на медленном огне. После чего их можно подавать к столу.