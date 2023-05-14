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Законодательство РК

В Алматы прошел митинг против жестокого обращения с животными

митинг, лозунги Фото: Zakon.kz
14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями Закона об ответственном обращении с животными, сообщает Zakon.kz.

На митинг собралось 500 неравнодушных жителей города.

Инициатором митинга стал Казахстанский общественный фонд KARE, Альянс зоо-общественности и неравнодушные волонтеры.

"Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы", - сообщили организаторы митинга.

В декабре 2021 года президентом был подписан Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который вступил в силу 2 марта 2022 года.

По словам организаторов митинга, спустя год после принятия закон до сих пор не реализуется в полной мере как центральными госорганами, так и местными исполнительными органами. Бездействие местных исполнительных властей привело к тому, что сама его эффективность теперь поставлена под вопрос, считают организаторы митинга.

Фото с места проведения митинга от Zakon.kz.

митинг, лозунги

Фото: Zakon.kz

митинг, лозунги

Фото: Zakon.kz

митинг, лозунги

Фото: Zakon.kz

митинг, лозунги

Фото: Zakon.kz

митинг, лозунги

Фото: Zakon.kz

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