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Американец создал работающий на пиве мотоцикл

мотоцикл Фото: скриншот видео
Изобретатель из Миннесоты Кай Майклсон привлек внимание своим новым изобретением – мотоциклом, работающим на пиве, сообщает Zakon.kz.

Вместо стандартного двигателя мотоцикл оснащен 54-литровым бочонком с нагревательной спиралью. Спираль нагревает пиво до 300 градусов по Цельсию, превращая его в перегретый пар, который обеспечивает движение мотоцикла.

Ожидается, что скорость мотоцикла сможет достигать 241 км/ч. Майклсон планирует в ближайшее время протестировать свой мотоцикл на полигоне, чтобы оценить его возможности. Сын Майклсона, Бадди, отметил, что мотоцикл может быть изменен для работы на других напитках, например, Red Bull.


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