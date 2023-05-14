Обрушение фасада дома прокомментировали в акимате Алматы

14 мая 2023 года около 13:30 из-за сильного ветра частично обрушился фасад дома в мкр.1 в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе акимата Ауэзовского района отметили, что данный дом был введен в эксплуатацию в 2015 году компанией ТОО "Nest Stroy". Гарантийный срок эксплуатации, который составлял 5 лет, на сегодня истек.

"Жители подали заявку на модернизацию фасада дома через ТОО "Тургын уй". С 15 мая начнутся работы по составлению проектно-сметной документации. На данный момент ведутся работы по уборке территории силами коммунальных служб Ауэзовского района", – говорится в сообщении.

Как уточняется, представители ОСИ и застройщик (ТОО "Nest Stroy") договорились о том, что компания окажет финансовую помощь восстановительных работах. Их проведет сторонняя компания и приступит в кратчайшие сроки.

"Напоминаем, что собственники квартир, нежилых помещений обязаны принимать меры по содержанию общего имущества объекта кондоминиума и обеспечению его безопасной эксплуатации, включая проведение текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума", – резюмировали в акимате.

Ранее сообщалось, что облицовка 9-этажного дома не справилась с алматинским ветром – порывы 13 м/с сильно повредили фасад ЖК.

