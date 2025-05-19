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Происшествия

В печально известном микрорайоне Алматы обрушилась часть фасада высотки

дома в мкр Зердели, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 16:48 Фото: Zakon.kz
В Алматы во время шквалистого ветра в ночь на 18 мая 2025 года в мкр. Зердели обрушилась часть фасада высотки, сообщает Zakon.kz.

Видео, как массивная обшивка падает на землю, появилось в соцсетях. На кадрах видно, что прохожему мужчине чудом удалось спастись.

В акимате Алматы прокомментировали этот инцидент.

"По данным Управления развития коммунальной инфраструктуры, жилой дом №1/144 в мкр. Зердели Алатауского района введен в эксплуатацию в 2014 году. В 2023 году проводилось укрепление фундамента и ремонт подъезда данного дома, на сегодня гарантийные сроки по указанным работам истекли. Вопрос восстановления фасада будет решен на общем собрании жильцов, организованном управляющей компанией – ТОО "Виконгрупп", на счетах которой имеются определенные средства на проведение ремонта. В случае необходимости будет подана заявка на участие в государственной программе "Модернизации ЖКХ" в рамках реализации Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023-2029 годы", – говорится в комментарии.

В декабре 2019 года жители построенной по госпрограмме многоэтажки в мкр. Зердели (бывший Алгабас) пожаловались на то, что их дом накренился.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 16:48
Гуляющие стены: как выглядят дома в мкр. Зердели в Алматы после их укрепления

Его жителей переселили. Позже стало известно, что на балансе КСК в Зердели находятся 26 девятиэтажных домов и ни один из них не стоял ровно.

История со сдутой ветром облицовкой не первая в этом микрорайоне. В 2020 году у дома №36 сорвало часть внешней стены дома.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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