Облицовку 9-этажного ЖК снесло ветром в Алматы

Облицовка 9-этажного дома не справилась с алматинским ветром – порывы в 13м/с сильно повредили фасад ЖК, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 14 мая. Около 13:20 направили ответственного инспектора по адресу мкр. 1, проспект Алтынсарина 68/4 ЖК "Сарыарка".

"9-этажный жилой дом, обнаружено что в результате порывистого ветра до 13 м/с произошел срыв мягкой боковой облицовки на площади 400 кв.м. (общая пл. стены 600 кв.м)", - сообщили в ДЧС Алматы.









По данным департамента, 2 мая в связи с угрозой падения мягкой облицовки дома данный участок был огорожен. Жертв и пострадавших нет.

На месте работают председатель ОСИ и сотрудники акимата. Всего в ликвидации принимают участие 2 сотрудника и 1 единица техники департамента по ЧС, 5 человек и 1 единица техники акимата, 5 сотрудников и 2 единицы техники объединения собственников имущества.

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