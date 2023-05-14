Казахстанские боксеры записали видеоответ на поздравление Токаева

Победители Чемпионата мира по боксу записали видеоответ на поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

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"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы также поздравляем вас с золотыми медалями. Спасибо всем казахстанским болельщикам! Вперед, Казахстан!" – заявили спортсмены.





Ранее сообщалось, что на Чемпионате мира по боксу Нурбек Оралбай, Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан и Асламбек Шымбергенов завоевали золотые медали, а Дулат Бекбауов – серебряную.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионов через Twitter.

