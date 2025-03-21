Токаеву поступают поздравления с Наурызом от мировых лидеров

На имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления с Наурызом от глав иностранных государств и руководителей международных организаций, сообщает Zakon.kz.

Свои поздравления главе Казахстана по случаю праздника направил президент России Владимир Путин.

"Российско-казахстанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь активно наращивать взаимовыгодные двусторонние связи – на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", – сказано в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Наурыз символизирует начало весны и возрождение природы, а также олицетворяет устремление народа Казахстана к благополучию, единству и процветанию.

"Я уделяю повышенное внимание развитию двусторонних отношений и дорожу крепкой дружбой с Вами. Выражаю готовность направить наши совместные усилия на укрепление традиционной дружбы и углубление вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном", – говорится в поздравлении.

Президент США Дональд Трамп в своей телеграмме поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с праздником мира и всеобщего обновления – Наурыз.

"Наши страны связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества, и я уверен, что в будущем мы добьемся новых успехов в сферах безопасности, экономики и других областях. В то время как наши великие нации устремлены к новым достижениям, американский народ подтверждает свою неизменную приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана", – написал Дональд Трамп.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании подчеркнул, что многовековые традиции праздника Наурыз напоминают о важности мира, братства и согласия.

"Наурыз – это время, когда крепнет надежда на мир, а развитие международного диалога и сотрудничества выходит на новый уровень. Уверен, что прочные дружественные и братские связи между нашими странами будут и впредь поступательно развиваться, а двустороннее взаимодействие продолжит расширяться", – сказано в телеграмме.

Свои поздравления также направили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Палестины Махмуд Аббас, раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, руководители ряда международных организаций и другие официальные лица.

Поздравления в адрес главы Казахстана продолжают поступать.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам с поздравлениями и теплыми пожеланиями по случаю Наурыз мейрамы. Находясь в выставочном центре EXPO, глава государства отметил, что национальный праздник Наурыз – Ұлыстың ұлы күні – неотъемлемая часть исконных казахских традиций.