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Умер один из пострадавших в пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актобе

палата Фото: Zakon.kz
В Астане скончался один из четырех рабочих, пострадавших во время пожара на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет "Хабар 24", сразу после ЧП мужчину санавиацией доставили в столичную больницу. Врачи пытались его спасти, но полученные ожоги оказались не совместимы с жизнью.

"Погибшему было 56 лет. Двое других пострадавших продолжают получать лечение в городской больнице Астаны. Еще один находится на лечении в Актобе. Его состояние медики оценивают как стабильное", – говорится в сообщении.

Пожар начался 1 мая и был потушен 2 мая. ЧП произошло на установке получения легких углеводородов газоперерабатывающего завода. Четыре работника предприятия получили серьезные травмы. Все они были экстренно доставлены в больницу с ожогами.

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Астана Актюбинская область
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