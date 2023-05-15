Застрявший на детской горке президент Чили попал на видео

Самый молодой президент в истории Чили Габриэль Борич гулял с женой по детской площадке и решил скатиться с горки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BILD, глава государства не рассчитал габариты, застрял в трубе и долго не мог выбраться.

Отмечается, что супруга поспешила к политику и утешила его поцелуем.





Издание пишет, что оппозиция уже давно критикует 37-летнего Борича за неопытность в руководстве страной.

Борич победил на выборах президента Чили в 2021 году. Новый глава государства оказался в два раза моложе предыдущего лидера страны Себастьяна Пиньера, которому на момент выборов было 72 года. До этого Борич дважды избирался депутатом парламента от региона Магальянес (на юге Чили, занимает архипелаг Огненная Земля) и антарктических территорий страны. Кроме того, в 2011 году молодой президент был активным участником студенческих протестов.

Оппозиция в разных странах по-разному выражает свое недовольство правящей властью. К примеру, 6 апреля протестующие устроили пожар в одном из любимых ресторанов президента Франции Эммануэля Макрона в Париже во время столкновений с полицией.