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Казахстан потерпел первое поражение на ЧМ по хоккею

Казахстан потерпел первое поражение в ЧМ по хоккею Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Сборная Казахстана уступила Чехии со счетом 5:1. Поражение стало первым для казахстанских хоккеистов на Чемпионате мира 2023 года, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 15 мая казахстанская сборная встретилась на льду с хоккеистами из Чехии. Второй период казахстанцы забрали себе: здесь отличились Максим Мухаметов, который забил единственный гол, и Андрей Шутов, чей буллит чехам удалось отразить.


Итогом встречи, которая стала для Казахстана второй в рамках чемпионата, стал счет 5:1 в пользу сборной Чехии.

В субботу, 13 мая, сборная Казахстана в первой своей игре обыграла команду Норвегии, проигрывая по ходу матча с разницей в две шайбы.

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