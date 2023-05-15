"Барселона" стала чемпионом Испании 27-й раз

Спустя четыре года "Барселона" вновь завоевала титул Ла Лиги за четыре тура до окончания сезона, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 15 мая завершился мачт между "Барселоной" и "Эспаньолом". Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Барсы". Победа принесла каталонцам титул чемпиона Испании в 27-й раз за всю историю первенства.





FULL TIME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FC BARCELONA, 2022-23 LA LIGA CHAMPIONS! pic.twitter.com/Jho1kitzyd — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2023

Примечательно, что команда Хави четыре года не дотягивала до звания лучших в Ла Лиге, и вот, наконец, долгожданное чемпионство.

Стоит отметить, что больше "Барсы" чемпионат Испании выигрывал только "Реал". На его счету 35 побед в Ла Лиге.

Напомним, что накануне казахстанец Нурбек Оралбай заработал для своей команды четвертую золотую медаль в ЧМ и стал лучшим боксером мира в весовой категории до 80 кг.

