"Барселона" стала чемпионом Испании 27-й раз
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В ночь на 15 мая завершился мачт между "Барселоной" и "Эспаньолом". Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Барсы". Победа принесла каталонцам титул чемпиона Испании в 27-й раз за всю историю первенства.
FULL TIME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! FC BARCELONA, 2022-23 LA LIGA CHAMPIONS! pic.twitter.com/Jho1kitzyd— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 14, 2023
Примечательно, что команда Хави четыре года не дотягивала до звания лучших в Ла Лиге, и вот, наконец, долгожданное чемпионство.
Стоит отметить, что больше "Барсы" чемпионат Испании выигрывал только "Реал". На его счету 35 побед в Ла Лиге.
Напомним, что накануне казахстанец
Нурбек Оралбай заработал для своей команды четвертую золотую медаль в ЧМ и стал лучшим боксером мира в весовой категории до
80 кг.