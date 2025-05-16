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Спорт

"Барселона" в 28-й раз выиграла чемпионат Испании по футболу

Футбол Чемпион Испании, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 09:54 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 16 мая каталонский футбольный клуб "Барселона" стала победителем Ла Лиги в 28-й раз в своей истории и в 12-й раз в XXI веке, сообщает Zakon.kz.

Команда Ханса-Дитера Флика досрочно выиграла испанский чемпионат за два тура до окончания сезона, обыграв на выезде "Эспаньол" со счетом 2:0.

Счет в гостевом поединке открыл Ламин Ямаль, а Фермин Лопес установил окончательный итог в добавленное арбитром время.

Тем самым "блауграна" накопила 85 очков и теперь недосягаема для конкурентов. Ранее "сине-гранатовые" брали "золото" испанского первенства в сезоне-2022/23. 

"Барселона" в XXI веке занимала первое место в чемпионате Испании чаще всех – 12 раз. Особенным оказался текущий сезон для наставника "каталонцев" – Ханса-Дитера Флика, который выиграл три трофея в дебютный год работы в клубе.

Помимо победы в Ла Лиге, у немца есть титулы в Кубке и Суперкубке Испании.

"Сезон, особенно вторая часть, получился потрясающим. Ни разу не проиграли, и это прекрасно. Поздравляю клуб и фанатов. Сильный дух – это всегда очень хорошо. После Рождества это нам очень помогло. Победа в Суперкубке Испании вселила в нас уверенность. Футболисты вышли на свой пик, как Френки де Йонг и многие другие, их прогресс радует. Обычно важнее всего отношение к делу, и мы всегда мыслили позитивно. Видел работу на тренировках и во время предсезонки. У нас поменялась философия атаки, и команда хорошо адаптировалась к ней. Здесь ты обязан выигрывать трофеи, и мы завоевали три. Было больно после поражения в Милане, но думаю, что все рады трем трофеям. Думаю, можем стать еще лучше".Главный тренер "Барселоны" Х.Д.Флик

"Барселоне" предстоит сыграть еще два тура в испанском чемпионате с "Вильярреалом" (18 мая) и "Атлетиком" (25 мая).

С очередным титулом каталонский коллектив поздравил главный его конкурент и соперник в Испании – мадридский "Реал".

А его рулевой Карло Анчелотти днем ранее высказался о своем скором уходе из команды.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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