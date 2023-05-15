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Законодательство РК

Тюремный срок грозит павлодарцу за смерть щенка

Тюремный срок грозит павлодарцу за смерть щенка Фото: pixabay
Житель Павлодара выкинул из окна многоэтажки щенка, животное погибло на месте. Мужчине грозит тюремный срок за жестокое обращение с животными, сообщает Zakon.kz.

По данным общественного фонда "Сердце Павлодара", мужчина выкинул щенка из окна многоэтажки. Животное погибло сразу же. Дети, ставшие свидетелями жестокого обращения с животным, обратились к волонтерам.


Как сообщили в полиции региона, вызов поступил на место происшествия 12 мая, пишет Pavlodarnews. Мужчина, как отмечают полицейские, был пьян.

"По прибытию на место полицейские установили, что 54-летний горожанин выкинул щенка из окна третьего этажа дома по улице Торайгырова. Мужчину поместили в Центр временной адаптации и депоксикации, так как он находился в алкогольном опьянении. По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК". Пресс-служба ДП Павлодарской области

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное на глазах у детей, мужчине грозит до года лишения свободы.

Напомним, что 14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями Закона об ответственном обращении с животными. Более 500 жителей мегаполиса выступили против жестокого обращения с животными.

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