Тюремный срок грозит павлодарцу за смерть щенка
По данным общественного фонда "Сердце Павлодара", мужчина выкинул щенка из окна многоэтажки. Животное погибло сразу же. Дети, ставшие свидетелями жестокого обращения с животным, обратились к волонтерам.
Как сообщили в полиции региона, вызов поступил на место происшествия 12 мая, пишет Pavlodarnews. Мужчина, как отмечают полицейские, был пьян.
"По прибытию на место полицейские установили, что 54-летний горожанин выкинул щенка из окна третьего этажа дома по улице Торайгырова. Мужчину поместили в Центр временной адаптации и депоксикации, так как он находился в алкогольном опьянении. По факту жестокого обращения с животными начато досудебное расследование по статье 316 УК РК". Пресс-служба ДП Павлодарской области
За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное на глазах у детей, мужчине грозит до года лишения свободы.
Напомним, что 14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями Закона об ответственном обращении с животными. Более 500 жителей мегаполиса выступили против жестокого обращения с животными.