Тюремный срок грозит туристке в Турции за 12-секундный танец

Иностранная туристка исполнила танец на шесте на турецком флагштоке в популярном туристическом месте Каппадокия, за что теперь ей грозит тюремный срок до трех лет, сообщает Zakon.kz.

Ролик путешественница опубликовала в соцсетях. На кадрах она в синих легинсах и белой футболке выполнила несколько трюков на вершине холма в Учхисаре.

12-секундное представление вызвало гнев властей. Как пишет NDTV со ссылкой на канцелярию губернатора провинции Невшехир, против женщины начато расследование.

"Что касается неподобающего поведения иностранного гражданина у турецкого флагштока в нашем городе... было возбуждено уголовное дело, и прокуратура Невшехира начала расследование в соответствии со ст. 300 "Публичное оскорбление турецкого флага" и ст. 301 УК Турции "Публичное оскорбление турецкой нации". Администрация губернатора пристально следит за этим отвратительным инцидентом, который мы рассматриваем как проявление неуважения к моральным ценностям нашей нации", – говорится в заявлении губернаторства.

Одна статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения до трех лет, а вторая – до двух лет.

Отметим, что пока неизвестно гражданство танцовщицы.

Kapadokya'da yabancı uyruklu bir turist, Türk bayrağı direğinde direk dansı yaptı. pic.twitter.com/JuQtblKh72 — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) August 20, 2025

