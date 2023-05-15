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Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала "Мастерса"

Елена Рыбакина пробилась в 1/8 финала "Мастерса" Фото: Instagram/lenarybakina_kz
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одолела россиянку Анну Калинскую в третьем круге грунтового "Мастерса" в Риме, сообщает Zakon.kz.

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Шестая ракетка мира, казахстанская теннисистка, Елена Рыбакина встретилась на корте с россиянкой Анной Калинской. К слову, во время предыдущей встречи в Мадриде россиянка обыграла Рыбакину. У нашей спортсменки появился шанс на реванш, которым она успешно воспользовалась.

Рыбакина вела в первом сете со счетом 4:3. В этот момент ее соперница отказалась продолжить встречу, предположительно, из-за травмы.

Напомним, что ранее Елена Рыбакина после победы во втором круге турнира в Риме над итальянкой Жасмин Паолини вышла в третий круг.

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